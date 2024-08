Dall'inferno al paradiso, pazza Italvolley maschile! 19 punti per il calabrese Daniele Lavia

"E' stata una partita bellissima, si sono viste due squadre che hanno lottato, ognuna con le proprie caratteristiche. Siamo stati bravi a limitarli". Così Ferdinando De Giorgi, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria nei quarti di finale dell’Italvolley alle Olimpiadi di Parigi contro il Giappone. "E' un gruppo che può crescere molto, siamo compatti e su questo lavoriamo. Io so che quando arrivano i momenti difficili non mollano, ma tirano fuori qualcosa in più. Spero che gli italiani siano stati orgogliosi di noi", ha concluso De Giorgi.

«E incredibile, sembrava finita, non so bene come l’abbiamo rimessa in piedi, sicuramente con un grande cuore». Yuri Romanò commenta con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, il successo ottenuto in semifinale contro il Giappone al termine di una clamorosa rimonta. «Sapevamo che sarebbe stata dura, forse non così tanto, ma loro difendevano benissimo e con grande qualità, attaccavano e battevano fortissimo, noi abbiamo sofferto insieme, siamo stati uniti fino alla fine e abbiamo portato a casa il risultato - ha aggiunto l’azzurro -. Adesso bisogna riposare il più possibile perchè ne abbiamo bisogno, poi penseremo alle semifinali e sono sicuro che ce la giocheremo al massimo».