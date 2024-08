D'Amato e l'oro della rivincita: "Dedicato a papà che non c'è più, pensavo di smettere"

Alice D’Amato e Manila Esposito, 38 anni in due. Ventuno la prima, diciassette la seconda, entrambe del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Una ginnastica che va veloce da Genova a Napoli con un oro e un bronzo olimpico nella trave che sanno di storia. Due medaglie nelle quali c'è tutto, a cominciare dal senso di rivincita di Alice. La gemella, Asia, tifa da casa per via dell’infortunio e scoppia in lacrime con la mamma alla notizia dell’oro, per questo la sorella in gara le dedica la vittoria e gareggia per lei.

«Ormai ci ho preso l'abitudine, gareggio per lei da quando si è infortunata, ma anche per le persone che mi sono vicine», le prime parole di D’Amato dopo l’oro olimpico. Un senso di «rivincita» per le «difficoltà passate», gli infortuni e la scomparsa del papà nel 2022. Era un vigile del fuoco e oggi «sarebbe orgoglioso di questo successo», ha raccontato Alice. «E' stato un evento che ha fortificato noi due sorelle - ha aggiunto -. Quando è successo ho pensato di non poter andare avanti, invece la ginnastica mi ha aiutato». Lo stesso ha fatto la sorella Asia che nel celebrare Alice sui propri social ha voluto ricordare il papà: «Insieme alla mamma sarebbe fiero di noi».