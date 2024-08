Generazione di fenomeni, Italia vs Francia: il derby stellare in panchina tra Fefè e Giangio

Compagni di squadra in quella mitica Italia di Julio Velasco capace di vincere tre mondiali consecutivi: 1990, 1994, 1998. Da un lato il talento di De Giorgi: la maestria in campo capace di fargli superare il gap fisico e di altezza col quale doveva misurarsi rispetto a compagni e avversari. Dall'altro Giani, vera e propria icona, vera e propria incarnazione della pallavolo in Italia, in Europa e nel mondo. Giocatore straordinario, fu protagonista ad Atlanta, Sydney e Atene con quell'Italia che conquistò due argenti e un bronzo senza riuscire mai ad arrivare al tanto agognato oro.

La generazione dei fenomeni, quella che dominò il mondo della pallavolo negli anni novanta, torna a brillare. Un tempo giocatori, oggi allenatori affermati alla guida di due nazionali, rispettivamente, campione del mondo in carica e campione olimpica in carica.

Ora per entrambi si aprono le porte dei sogni con una semifinale tutta da giocare, con una semifinale dove entrambi arrivano dopo aver visto con i loro occhi lo spettro dell'inferno: uno sotto 0-2 contro un Giappone indiavolato, l'altro sotto 0-2 contro una Germania capace di mettere paura fino all'ultimo ai Bleu campioni olimpici a Tokyo.

Un andamento della partita che avrebbe fatto saltare i nervi a chiunque, ma non a loro. La calma olimpica di Fefè, la capacità di guardare oltre di Giangio. Non hanno fatto alzate o muri in campo, ma dalla panchina sono stati determinanti, eccome se lo sono stati.

Ora a distanza di quasi un anno si rinnova il duello stellare in panchina. Il 14 settembre del 2023, a Roma davanti a quasi 10mila spettatori, l'Italia di Fefè frantumò i sogni transalpini di arrivare in finale agli Europei. Un 3-0 secco che mise in luce una grande Italia, poi sconfitta in finale dalla Polonia. Il Giangio penserà a quella partita per caricare ancora di più i suoi a caccia della seconda finale olimpica consecutiva, davanti al proprio pubblico.