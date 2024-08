Italia prima per la medaglia di "legno", sono 15 i quarti posti

Il medagliere lo si può leggere in diversi modi, per peso delle medaglie, per numero dei podi ma anche per il numero dei quarti e quinti posti, in gergo sportivo delle "medaglie di legno". Il quarto posto è il peggior piazzamento perché si resta senza medaglia, a bocca asciutta, a mani vuote. Ebbene, l’Italia alle Olimpiadi di Parigi di quarti posti allo scollinamento di metà Giochi ne ha già collezionati 15 quarti (compresi i quattro del judo che valgono come piazzamento a ridosso della zona medaglia).

I quarti posti sono questione di punti ma anche di centimetri e secondi. Ne ha qualcosa Massimo Stano che dopo aver marciato per 20 chilometri a ritmi decisamente molto alti, dopo quasi un’ora e 20 minuti di gara è rimasto senza medaglia - e pensare che lui si presentava da campione olimpico in carica - per appena un secondo. Seguono nella classifica, Gran Bretagna con 13 quarti posti, Francia con 12, Canada con 11. "Regina" dei quarti posti a Parigi 2024 per quanto concerne l’Italia è sicuramente Simona Quadarella rimasta ai piedi del podio sia nei 1500 che negli 800 stile libero. Per la nuotatrice romana sicuramente un duro colpo da digerire. La prima medaglia di legno è stata quella di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei tuffi, sincro trampolino tre metri. Sono seguiti i quarti posti di Alice Volpi nel fioretto individuale, Luca Braidot nella mountain bike, Benedetta Pilato nei 100 rana, Stano nella 20 km di marcia, Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl nel 4 senza del canottaggio, Alice D’Amato nell’all-around della ginnastica artistica femminile, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro dal trampolino tre metri, e Tammaro Cassandro nello skeet del tiro a volo. Ci sono poi quattro quinti posti, quelli nel judo. Di fatto, però, sono dei quarti posti perchè judo e boxe assegnando due bronzi.

A sfiorare la medaglia sono stati Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Antonio Esposito e la squadra mista. Al termine delle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, l’Italia aveva ottenuto 11 quarti posti, a quelle di Rio 2016, 10, a Londra 2012, 8, a Pechino 2008, 14, ad Atene 2004, 4, a Sydney 2000, 8, ad Atlanta 1996, 8, a Barcellona 1992, 7.