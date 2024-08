Tamberi più forte della febbre, è a Parigi: “Difenderò l'oro”. Bassetti sui social: “Perché indossa la mascherina?”

«Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada, 100%». Gimbo Tamberi, sbarcato nel pomeriggio a Parigi, rassicura tutti: difenderà il titolo olimpico vinto tre anni fa. Il portabandiera azzurro era stato costretto a rinviare la sua partenza a causa di un sospetto calcolo renale. «Con la cura farmacologica sembra che la febbre stia scendendo - ha aggiunto - Il rene non mi fa più male come due giorni fa anche se ho ancora un pò di fastidio. Speriamo bene.

Il commento di Bassetti

Nel frattempo, sul proprio profilo X, Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova commenta: «I migliori auguri di pronta guarigione dalla probabile colica renale a Gianmarco Tamberi. Una sola domanda: ma perché un atleta con una colica renale deve mettersi la mascherina come avesse il Covid o altra infezione respiratoria? Chi è che l'ha deciso?. Siamo rimasti l'ultimo Paese al mondo che obbliga la gente a mettere le mascherine», osserva il medico.