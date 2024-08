Accuse di abusi sessuali, il tecnico di Jacobs espulso dalle Olimpiadi

L’allenatore americano Rana Reider, il tecnico di Marcell Jacobs e del canadese Andre De Grasse, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 per presunti abusi sessuali dopo che tre donne hanno intentato una causa contro di lui in Florida. Stando alle prime informazioni, al 54enne tecnico californiano lunedì pomeriggio è stato revocato l’accredito P ai Giochi (quello che consente l’accesso per allenamenti e gare) dal Comitato olimpico nazionale canadese, in quanto allenatore personale del campione olimpico in carica dei 200 metri, De Grasse.

Reider è diventato l’allenatore dell’oro olimpico dei 100 metri a Tokyo dal settembre scorso, dopo la separazione tra Jacobs e il coach Paolo Camossi. Lo sprinter azzurro si allena con lui a Jacksonville, in Florida, ma la Federazione Italiana di atletica leggera (Fidal), che 'collaborà soltanto con Reider, non è coinvolta nella vicenda.

Il caso delle tre donne che hanno intentato cause legali presso un tribunale della Florida risale al novembre del 2021. In particolare, un’atleta ha accusato Reider di abusi sessuali ed emotivi e molestie, mentre un’altra ha accusato il tecnico di molestie sessuali e verbali.

In una nota il Comitato olimpico canadese (Coc) ha spiegato che domenica ha appreso «nuove informazioni sull'opportunità che Reider rimanesse accreditato dal Team Canada ai Giochi di Parigi 2024». «In un confronto con Athletics Canada (federazione canadese, ndr), è stato concordato che l’accredito del signor Reider venisse revocato». Venerdì scorso la World Athletics aveva sollevato dubbi sull'accredito a Reider avendo il tecnico scontato 12 mesi di libertà vigilata in seguito alla sanzione della Us SafeSport per una relazione che «presentava uno squilibrio di potere» con una delle sue atlete.

A Reider era stato negato l’accredito per le ultime due edizioni dei Campionati del mondo, Eugene 2022 e Budapest 2023.

La decisione del Comitato olimpico canadese di accreditare Reider alle Olimpiadi era stata messa in discussione da World Athletics (federazione mondiale) dato che il 54enne tecnico californiano aveva recentemente concluso un periodo di prova di un anno nel corso del quale lo stesso allenatore ha ammesso uno 'squilibriò durante una relazione intima con una delle sue atlete.

Nel 2022, De Grasse aveva lasciato e si era trasferito a Orlando per allenarsi con l’allenatore irlandese John Coghlan. Nell’autunno scorso De Grasse ha deciso di tornare da Reider al fine di creare un ambiente migliore per i suoi figli, incluso l’accesso a scuole migliori nella zona di Jacksonville, credendo che le 'distrazionì della stagione precedente fossero state risolte.