Choc nel villaggio olimpico, nazionale australiano arrestato per aver tentato di acquistare cocaina

Un atleta 28enne della squadra olimpica australiana di hockey su prato è stato arrestato la scorsa notte a Parigi per tentato acquisto di cocaina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia parigina, lo sportivo sarebbe uscito dal villaggio olimpico tra martedì e mercoledì notte insieme ad alcuni compagni di squadra. Durante una passeggiata nella capitale francese, l'atleta è stato fermato dalle autorità nei pressi di un edificio situato nel IX arrondissement. Gli agenti lo hanno colto in flagrante mentre stava comprando droga. È stato arrestato con una dose di cocaina in suo possesso. Anche il presunto spacciatore, un ragazzo di 17 anni, è stato arrestato.