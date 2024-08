Settebello, maledetti rigori! L'Ungheria elimina gli Azzurri. Pesa un clamoroso errore arbitrale

Il Settebello azzurro è stato eliminato ai quarti di finale del torneo olimpico di Parigi. La squadra di Sandro Campagna è stata battuta dall’Ungheria ai rigori 3-1. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 9-9. Una gara influenzata oltre che dalle parate del portiere magiaro (2 rigori parati in partita e 3 durante gli shootout finali) anche da una decisione arbitrale clamorosa. Sul 3-2 per i magiari, Condemi segna ma sullo slancio il suo braccio colpisce al volto un avversario: gol del 3-3 annullato, rigore per l'Ungheria (che si porta sul momentaneo 4-2) e inferiorità numerica di 4 minuti per il Settebello.

Barelli è una furia

"La decisione arbitrale che ha coinvolto Condemi è scandalosa. Ha falsato una partita olimpica vista da milioni di persone che si staranno domandando come sia possibile un atto di totale incompetenza". Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, è furioso dopo la sconfitta del Settebello. "L'utilizzo del Var dovrebbe garantire certezze, invece ha falsato una partita che sarebbe potuta essere una straordinaria vetrina per la pallanuoto internazionale - continua - Quello che è accaduto è inaccettabile e la componente arbitrale dovrebbe ravvedersi. Desidero rivolgere i complimenti alla squadra, staff e giocatori, che avrebbero meritato di accedere alle semifinali per la qualità del gioco espresso. Il Settebello conclude un quadriennio comunque meraviglioso e coronato, tra l’altro, da due argenti mondiali".