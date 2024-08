Italvolley maschile, sfuma anche il bronzo: azzurri sconfitti dagli Usa. Amarezza per il calabrese Lavia

C’è rammarico per la conclusione del torneo soprattutto per come era cominciato e per come la formazione tricolore si era resa protagonista nella prima fase. L’Italia si è schierata come al solito: diagonale composta da Giannelli-Romanò, Russo e Galassi al centro, Lavia e Michieletto i martelli con Balaso libero. Stati Uniti in campo con Christenson in palleggio, Anderson opposto, Defalco e Russel schiacciatori, Holt e Averill centrali, Shoji libero.

Primo set equilibrato con le squadre sempre a contatto e con gli azzurri che nella fase centrale si erano portati sul +2 (17-15), ma complice qualche errore di troppo (saranno 9 in totale nel parziale), gli statunitensi si sono rifatti sotto e sul 22-22 hanno piazzato l’allungo rivelatosi poi decisivo: annullato una prima palla set da un attacco di Michieletto, hanno comunque chiuso sul 25-23 portandosi sull’1-0. Tra gli azzurri bene Galassi e Romanò autori entrambi di 5 punti.

Nel secondo parziale squadre in parità fino al 14-14, momento in cui gli azzurri si sono resi protagonisti di errori e sbavature che hanno finito per consegnare agli statunitensi un +3 (17-20) che sembrava essere sufficiente per scappare via. Invece le cose sono nuovamente cambiate e complice un buon turno al servizio di Sbertoli subentrato proprio per il fondamentale gli azzurri sono riusciti a pareggiare nuovamente la situazione sul 20-20. In quel momento le formazioni hanno dato vita a un prolungato punto a punto nel quale Giannelli e compagni hanno anche avuto due palle set per impattare la situazione generale, ma complici ancora molti errori (10 nel parziale) gli uomini di Speraw hanno chiuso in proprio favore, alla quarta palla set, sul punteggio di 30-28 portandosi così su 2-0.