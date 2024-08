Parigi: Italia più ori di Tokyo, ma quanti quarti posti. Primi per medaglie di legno: ben 19!

E sono undici. Il trionfo in pista di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, la coppia delle cicliste azzurre della Madison, ha consegnato all’Italia di Parigi 2024 l'oro che vale il miglioramento delle 10 di Tokyo. Il successo delle due azzurre del ciclismo su pista consente anche la scalata nel medagliere, con la Germania che aveva sorpassato con la vittoria nella ritmica, ma è subito controsorpasso (per la somma di medaglie, gli ori sono pari). E anche l’Olanda è alle spalle. Il bel risultato delle medaglie di metallo prezioso porta però con sè anche il rammarico per i tanti quarti posti, ultimo della giornata quello della 4x100 campione in carica a Tokyo. Di per sè un buon risultato, ma con l’amarezza di vedere Filippo Tortu in testa all’ultimo cambio, ma risucchiato via via da Canada, Sudafrica e Gran Bretagana. Nella speciale - e del tutto virtuale - classifica delle medaglie di cartone, l’Italia è saldamente prima. Ed è nel gran numero di quarti posti che si può trovare un perché al fatto che il record assoluto di tre anni fa (40 podi, 10, 10, 20) sia ora lontano, forse troppo. A Parigi 2024, che sta ormai volgendo a termine, l’Italia ci ha già dovuto fare i conti per ben 19 volte (a Tokyo erano state undici), tenendo conto che formalmente i judoka che si fermano ai piedi del podio sono in realtà quinti (i bronzi sono 2). Un numero che, a due giorni dalla conclusione dei Giochi francesi, equivale al primo posto in una classifica poco ufficiale e soprattutto poco gratificante. Semplificare, però, non aiuta a comprendere cosa voglia dire per un atleta avvicinarsi così tanto al podio a cinque cerchi. Non poterci salire per quel centimetro, per quel centesimo o per quel punto solo che può cambiare la carriera.