Atp Montreal, Sinner e Arnaldi volano ai quarti di finale

Matteo Arnaldi e Jannik Sinner accedono ai quarti di finale del 'National Bank Open', sesto Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.795.555 dollari), che si disputa sul cemento dell’Iga Stadium di Montreal, in Canada.

Il 23enne ligure, numero 46 del ranking Atp, ha superato negli ottavi di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, costretto a ritirarsi al terzo set. Al momento dello stop l’azzurro conduceva per 4-6 7-6 m(5) 3-0.

Tutto facile, invece, per Jannik Sinner che supera in due set, col punteggio di 6-4 6-3, il cileno Alejando Tabilo. Ai quarti di finale Arnaldi sfiderà il «redivivo» Kei Nishikori. Il giapponese oggi ha sconfitto il portoghese Nuno Borges per 6-3 6-4. Il n.1 del mondo, invece, se la vedrà con il russo Andrey Rublev che ha battuto con un doppio 6-2 l’americano Brandon Nakashima.