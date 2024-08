Tamberi lotta fino alla fine, ma viene eliminato: tre errori a 2.27. E Gimbo piange a dirotto

Gianmarco Tamberi è stato eliminato dalla finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi. Per Gimbo non ci sarà medaglia. L’azzurro ha sbagliato tre volte a 2,27 dopo aver faticato a superare, al terzo tentativo, quota 2,22. Tamberi solo poche ore fa era in ospedale per una colica renale. Già la scorsa notte il 32enne marchigiano si era svegliato per i dolori lancinanti. Sempre accanto al portabandiera dell’Italia a Parigi 2024, la moglie Chiara. Dopo l’errore il portabandiera azzurro è scoppiato in lacrime consolato per primo dal compagno di squadra Stefano Sottile, ancora in gara nel salto in alto dopo aver superato agevolmente 2,27, e dal suo team e i suoi allenatori.

Nella zona della tribuna dove c'erano i suoi tifosi, 'Gimbò è stato abbracciato anche dalla moglie Chiara Bontempi. Tamberi ha gareggiato in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali: dopo la colica delle 5 di questa mattina, nel primo pomeriggio l’azzurro è stato trasportato in ospedale per successivi accertamenti.