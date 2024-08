Khelif, oro e orgoglio: “Ho gareggiato come donna, nessuno dubbio”

«Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi». Imane Khelif è la nuova campionessa olimpica di pugilato e nonostante gli attacchi subiti non ha parole di odio. L’atleta algerina, parlando alla BBC, ha detto che con il suo oro ha mandato un "unico messaggio": che la sua «dignità e il suo onore sono al di sopra di ogni altra cosa». Poi spazio alla gioia: «La migliore foto della mia vita» scrive Khelif, lei sul podio mentre assapora l’oro.