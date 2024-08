La spettacolare gara di Elia Viviani e Simone Consonni. Il ct Villa: "Dopo l'Omnium ci mancava qualcosa"

"Oggi Viviani e Consonni hanno reso giustizia al lavoro che hanno fatto, nell’omnium di Elia non mi quadravano i conti, ha cambiato modo di allenarsi, ha visto che per correre queste gare bisognava usare dei rapporti più lunghi, ci abbiamo lavorato tanto e ci ha messo tanto impegno: secondo me andava forte, dopo l’omnium siamo andati in albergo e sentivamo che qualcosa ci mancava".

Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana di ciclismo su pista Marco Villa dopo l’argento nella madison del duo Viviani-Consonni. "Elia voleva provare a prendere il giro subito, oggi ha portato a casa un risultato che lo ripaga di quanto fatto, ma è uguale per Simone, questi anni è andato vicino anche al mondiale, sono arrivati con una buona condizione".

Viviani e Consonni: "Argento che vale tanto"

Elia Viviani e Simone Consonni, dopo l’oro vinto nella madison di ciclismo su pista aiGiochi di Parigi2024, hanno festeggiato e si sono presentati raggianti davanti ai microfoni di RaiSport. "L'avevo detto. Ci voleva coraggio. E così abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà. Nell’ultima volata i portoghesi sono arrivati a doppia velocità e non potevamo fare nulla. Per me è la terza medaglia in tre Olimpiadi: è un grande premio, meritato, sia per me che per Simone", ha detto Viviani. "Poteva anche andare meglio. Non avevamo niente da perdere. Volevamo fare una bella corsa, per noi e per tutta la squadra. E' stata una corsa non facile: prima di oggi, io ho lavorato molto per il quartetto ed Elia per l’Omnium. Questa medaglia ci inorgoglisce e vale tanto. La caduta ci ha rovinato un pò le ultime due volate", ha affermato invece Consonni.