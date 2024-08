Le Farfalle sulla scia di Tokyo si confermano a Parigi: “Non era scontato, peccato per l'argento sfumato”

Raggianti le Farfalle azzurre dopo il bronzo conquistato ai Giochi di Parigi2024. A parlare per prima, ai microfoni di RaiSport, è stata la capitana Alessia Maurelli: "Ci siamo confermate di bronzo dopo Tokyo e non era una cosa scontata. E’ un risultato importantissimo per la ginnastica, arrivato dopo tre anni molti difficili. Grazie a tutte le nostre allenatrici e alle nostre compagne. Non ci siamo mai esposte e abbiamo continuato a lavorare sodo, senza disunirci. Abbiamo raggiunto un grande risultato". A ruota parola a Martina Centofanti: "Siamo riuscite a portare a termine la nostra gara bene. Il bronzo è il risultato di tanto lavoro. Potevamo anche arrivare all’argento ma abbiamo commesso qualche errore". Con loro in festa anche Agnese Duranti, Alessia Maurelli e Daniela Mogurean