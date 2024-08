Olimpiade, la potenza del Dream Team: quinto oro consecutivo per gli Usa di Lebron James, Curry e Durant

La striscia iniziata dal Redeem Team continua. A Pechino 2008 Kobe Bryant e LeBron James guidavano gli Usa al riscatto dopo il clamoroso flop di Atene, riportando Oltre Oceano l’oro. Sedici anni dopo The King, col decisivo contributo di Stephen Curry e Kevin Durant, porta il Team Usa sul gradino più alto del podio, per quello che è il quinto titolo olimpico consecutivo. Dopo il percorso netto durante la preparazione sebbene con qualche sbandata (vedi l’amichevole col Sud Sudan quasi persa), un girone a Lille dominato e la passeggiata nei quarti col Brasile, in semifinale con la Serbia il Team Usa ha rischiato grosso ma l’epilogo finale ha scacciato via tutti i fantasmi. La carica della Bercy Arena non è bastata alla Francia padrona di casa per ribaltare il pronostico. Victor Wembanyama (chiuderà con 26 punti e 7 rimbalzi), astro nascente della pallacanestro mondiale, prova a prendersi in spalle i suoi, mettendo in difficoltà Embiid, ma la stoppata di LeBron James all’alba del match e un Kevin Durant - stavolta nel quintetto titolare - subito caldo fanno capire che servirà molto di più. La Francia però ci crede, e riesce a restare in partita, anche perchè Yabusele si conferma in serata e all’intervallo lungo il tabellone dice 49-41. Gli Usa provano a riscappare e si portano anche a +13 a inizio terzo quarto coi tre tenori a dare spettacolo.