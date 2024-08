Olimpiade Parigi, dalle farfalle azzurre a Viviani-Consonni. Tamberi è un'incognita. Crippa indietro nella maratona, beffati i tuffatori

Ultimo week end di gare all'Olimpiade di Parigi. E anche oggi l'Italia va all'assalto delle medaglie: sinora il bottino è di 36!

Atletica leggera

L’etiope Tamirat Tola ha vinto la maratona maschile dell’Olimpiade di Parigi correndo in 2 h 06'26''. Argento al belga Bashir Abdi, staccato di 21'', bronzo al keniano Benson Kipruto a 34''. Il migliore degli italiani è stato Yeman Crippa, che si è piazzato 25/o a 4'10'' da Tola.

Il programma

12.40 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale C

12.50 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale B

13.00 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale A

13.00 VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Polonia

13.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale B

13.20 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale A

13.30 PENTATHLON – Individuale femminile, Semifinale B

13.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale B

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale A

14.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, finale (Italia)

14.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale 5° posto: Ungheria-Italia

14.30 TAEKWONDO – +67 kg femminili, quarti di finale

14.40 TAEKWONDO – +80 kg maschili, quarti di finale

15.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, finale

15.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per l’oro: Norvegia-Francia

15.00 TENNISTAVOLO – Torneo femminile a squadre, finale per l’oro: Cina-Giappone

15.35 PALLANUOTO – Torneo femminile, finale per l’oro: Australia-Spagna

16.00 BREAK DANCE – B-Boys, round robin

16.00 SOLLEVAMENTO PESI – -81 kg femminili, finale

16.21 TAEKWONDO – +67 kg femminili, semifinali

16.36 TAEKWONDO – +80 kg maschili, semifinali

17.00 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, ottavi di finale

17.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Brasile-Stati Uniti

17.15 VOLLEY – Torneo femminile, finale per il bronzo: Brasile-Turchia

17.19 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, 1° turno

17.30 PENTATHLON – Individuale maschile, finale (Matteo Cicinelli, Giorgio Malan)

17.50 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, ripescaggi ottavi di finale

17.59 CICLISMO SU PISTA – Madison maschile (Simone Consonni / Elia Viviani)

18.15 LOTTA

19.00 ATLETICA – Salto in alto maschile, finale (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

19.05 ATLETICA – 800 maschili, finale

19.07 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, quarti di finale

19.21 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, ripescaggi

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duo, routine libera

19.30 ATLETICA – Lancio del giavellotto femminile, finale

19.30 TAEKWONDO – +80 kg maschili, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 100 ostacoli, finale

19.35 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale 7° posto: Australia-Italia

19.40 TAEKWONDO – +67 kg femminili, ripescaggi

19.50 ATLETICA – 5000 maschili, finale

20.00 BREAK DANCE – B-Boys, quarti di finale

20.15 ATLETICA – 1500 femminili, finale

20.19 TAEKWONDO – +80 kg maschili, finali per il bronzo

20.30 SOLLEVAMENTO PESI – +102 kg maschili, finale

20.34 TAEKWONDO – +67 kg femminili, finali per il bronzo

20.47 BREAK DANCE – B-Boys, semifinali

21.00 ATLETICA – Staffetta 4×400 maschile, finale (Italia)

21.00 BEACH VOLLEY – Torneo maschile, finale per il bronzo: Qatar-Norvegia

21.14 ATLETICA – Staffetta 4×400 femminile, finale

21.19 BREAK DANCE – B-Boys, finale per il bronzo

21.19 TAEKWONDO – +80 kg maschili, finale per l’oro

21.29 BREAK DANCE – B-Boys, finale per l’oro

21.30 BASKET – Torneo maschile, finale per l’oro: Francia-Stati Uniti

21.30 BOXE – -57 kg femminili, finale

21.37 TAEKWONDO – +67 kg femminili, finale per l’oro

21.47 BOXE – -57 kg maschili, finale

22.30 BEACH VOLLEY – Torneo maschile, finale per l’oro: Svezia-Germania

22.34 BOXE – -75 kg femminili, finale

22.51 BOXE – +92 kg maschili, finale