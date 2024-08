Proposta di matrimonio alle Olimpiadi per la capitana delle Farfalle: Alessia Maurelli dopo il bronzo, dice sì!

«Diciamo che non ci ha sfiorato minimamente l’idea di quello che è successo. Ci ha forgiato nel modo di affrontare la pedana. In questa medaglia di bronzo non c'era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa. La dedica va alla nostra allenatrice, la nostra Emanuela Maccarani». Lo ha detto Alessia Maurelli, capitana della Farfalle dopo il bronzo olimpico a Parigi riferendosi al caso dei presunti abusi dei quali era stata accusata l’allenatrice Emanuela Maccarani, poi assolta.

Per la Maurelli, però, l'Olimpiade di Parigi ha rappresentato qualcosa in più del bronzo ottenuto: l'atleta 28enne, capitana delle Farfalle, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Massimo che si è inginocchiato con l'anello in mano subito dopo la premiazione: e così dopo due anni di fidanzamento la Maurelli ha detto sì.