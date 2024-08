Un argento e due bronzi, aspettando la pallavolo domani: 40 medaglie Italia, eguagliata Tokyo

Un argento e due bronzi per l'Italia, che uniti alla medaglia sicura del volley femminile nell’ultima giornata spostano il totale a 40 medaglie, migliorando così la spedizione di Tokyo (11 ori contro 10). In più, l’Italia chiuderà l’Olimpiade francese e saranno 36 giorni consecutivi con almeno una medaglia. Da Rio, 18 agosto 2016 con Lupo-Nicolai, in poi. Una giornata ricca di gioia, vissuta in altalena con le notizie sulle condizioni di salute di Gianmarco Tamberi, che malgrado i calcoli renali ed un passaggio in ospedale per i controlli di rito, alla fine è riuscito a scendere in pista ma è stato eliminato alla seconda misura: l’azzurro ha fallito tre volte la misura di 2,27 dopo aver saltato al terzo 2,22 ed ha salutato il pubblico che lo osannava. Quarto Stefano Sottile. La 37esima medaglia era arrivata nel pomeriggio grazie alle Farfalle nel concorso generale a squadre: Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris ottengono il terzo punteggio assoluto (68.100) dopo la seconda rotazione e si prendono la medaglia di bronzo. Solo la Cina (69.800) e Israele (68.850) fanno meglio.

Al termine della premiazione, il fidanzato Massimo ha fatto la proposta di matrimonio in diretta mondiale per la capitana azzurra Alessia Maurelli, che ha risposto commossa "sì", davanti a tutte le compagne in festa. La 38esima è invece opera ancora della madison. Il giorno dopo l’oro conquistato da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini sono gli uomini a salire sul podio olimpico: Elia Viviani e Simone Consonni, fratello di Chiara, sono argento con 47 punti, alle spalle solo dei portoghesi Leitao-Oliveira. Per Consonni, 29enne di Ponte San Pietro, è la seconda medaglia olimpica della carriera dopo l’oro di tre anni fa nell’inseguimento a squadre, completa invece la sua personale collezione a 35 anni Viviani, che nell’omnium aveva vinto l’oro a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo. Poco dopo, da Versailles arriva la 39esima grazie a Giorgio Malan che riporta il pentathlon azzurro sul podio olimpico dopo 32 anni di attesa. Bene anche l’altro azzurro in gara, Matteo Cicinelli, quinto.