Italvolley, la gioia di Paola Egonu: "Sono superfiera e felice per queste donne"

«Riesco a dire solo una cosa: sono superfiera. E felice per queste donne». Dice proprio così, donne e non azzurre o ragazze, Paola Egonu, al termine della finale olimpica vinta per il primo storico oro ai Giochi della pallavolo italiana. «L'abbraccio finale con Antropova dopo tante parole sulla nostra rivalità? Noi siamo una squadra, e con l’oro chiudiamo un anno fantastico». Malagò: "Una medaglia pesantissima, grazie ragazze" - "Una medaglia pesantissima, ho detto grazie alle ragazze". Così, ai microfoni di Rai2, il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo il trionfo delle azzurre del volley ai Giochi parigini. "Una vittoria di squadra, abbiamo superato un tabù che ci accompagnava da sempre - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano - E poi come hanno giocato... Gruppo, Velasco, staff e federazione tutti meravigliosi: le ragazze meritano tutte l’attenzione del mondo". Nel medagliere finale delle Olimpiadi 2024, ricorda Malagò, "siamo nei primi dieci ed abbiamo fatto più di Tokyo, superando la Geermania: tanta roba".

Danesi: "Sono emozioni forti, piangiamo di gioia" "Sono emozioni forti. Piangiamo di gioia. Realizzerò tutto questo fra qualche giorno. La dedica va alla mia famiglia, al mio fidanzato, ai miei nonni, che non ci sono più e ai tanti allenatori e compagne che ho avuto negli anni, che mi hanno aiutato a raggiungere il mio sogno". Così, a Sky Sport, il capitano dell’Italvolley femminile, fresco campione olimpico, Anna Danesi. "Tute le giocatrici, non solo in questa Olimpiade, hanno dato un grande contributo. Egonu e Velasco sono importanti ma tutto il gruppo è fondamentale. Ci sono tante persone dietro alle atlete che vedete in campo. Sono fiera da capitano per la compattezza e la maturità del gruppo. L’apporto di Velasco, Bernardi e Barbolini è stato importante, come quello di tutto lo staff", ha aggiunto Danesi, anche lei di Roncadelle come le altre due medaglie d’oro De Gennaro e Bellandi.