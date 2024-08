L'incredibile storia di Roncadelle, tre ori per il paesino di 9mila abitanti: più di Danimarca, Svizzera e Portogallo

Con la 28enne Anna Danesi, centrale della nazionale femminile di volley, diventano tre le medaglie d’oro conquistate a Parigi da Roncadelle, il paese di 9300 abitanti del Bresciano. Il trionfo del capitano dell’Italia di Julio Velasco fa seguito infatti a quelli della 26enne Alice Bellandi nel judo categoria 78 chilogrammi e del 30enne Giovanni De Gennaro nel kayak, arrivati per una curiosa coincidenza nel giro di appena 19 minuti uno dall’altro, il 3 agosto. «La dedica va alla mia famiglia, al mio fidanzato, ai miei nonni, che non ci sono più e ai tanti allenatori e compagne che ho avuto negli anni, che mi hanno aiutato a raggiungere il mio sogno», ha commentato a caldo Danesi.

Nel medagliere olimpico Roncadelle chiude in un virtuale 28mo posto, con lo stesso numero di ori di giganti come Brasile, Iran, Ucraina, Romania e Belgio e davanti a Paesi con buone tradizioni sportive come Danimarca, Croazia, Giamaica, Svizzera e Portogallo.

«Circondato da tre ori olimpici, seduto fra due. Grandissime Alice e Anna, grandissimo Giovanni», ha commentato sul suo profilo Instagram il sindaco di Roncadelle, Roberto Groppelli, postando una foto che lo vede ritratto con i tre olimpionici. Groppelli si era già detto onorato di «avere dei cittadini come loro, che si sono dimostrati dei campioni nello sport e nella vita», e ora ha fatto sapere che li aspetta per festeggiare, probabilmente a settembre dopo le meritate vacanze degli atleti.