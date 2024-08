Olimpiade Parigi, ultimo giorno di gare: dalla Paternoster alla finale per l'oro dell'Italvolley di Velasco. Alle 21 la cerimonia di chiusura

Ultimo giorno di gare all'Olimpiade di Parigi che si chiuderà questa sera alle 21 con la Cerimonia finale. Grande attesa per l'Italia del volley in rosa che alle 13 si giocherà l'oro contro gli Stati Uniti. Ma ci sono anche altre chance di medaglia per gli azzurri.

08.00 ATLETICA – Maratona femminile (Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk)

09.00 PALLAMANO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Spagna-Slovenia

09.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per il 5° posto: Grecia-Spagna

10.35 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Stati Uniti-Ungheria

11.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, scratch (Letizia Paternoster)

11.00 PENTATHLON – Individuale femminile, finale (Elena Micheli, Alice Sotero)

11.00 LOTTA

11.22 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, semifinali

11.29 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, quarti di finale

11.30 BASKET – Torneo femminile, finale per il bronzo: Belgio-Australia

11.30 SOLLEVAMENTO PESI – +81 kg femminili

11.57 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, tempo race (Letizia Paternoster)

12.25 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, finale 5° posto

12.29 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, semifinali

12.45 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, finale

12.53 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, eliminazione (Letizia Paternoster)

13.00 VOLLEY – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Italia

13.23 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, finale 7° posto

13.30 PALLAMANO – Torneo maschile, finale per l’oro: Germania-Danimarca

13.32 CICLISMO SU PISTA – Keirin maschile, finale

13.56 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a punti (Letizia Paternoster)

14.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro: Serbia-Croazia

15.30 BASKET – Torneo femminile, finale per l’oro: Francia-Stati Uniti

21.00 CERIMONIA DI CHIUSURA