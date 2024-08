Parigi 2024, basket donne: oro Usa all'ultimo istante contro la Francia. Vale anche il primato nel medagliere

Gli Stati Uniti hanno vinto l’ottavo oro olimpico consecutivo nel basket femminile battendo la Francia in una partita tiratissima fino all’ultimo secondo, terminata 67 a 66.

Grazie al successo nel torneo di basket femminile, gli Usa hanno vinto il medagliere dei Giochi di Parigi2024. Gli Stati Uniti hanno chiuso le Olimpiadi a quota 126 medaglie ma l’hanno spuntata sulla Cina per un soffio. Per il team a stelle e strisce, infatti, sono arrivati in tutto 40 ori, esattamente come la Cina. La differenza l’hanno fatta gli altri podi: per gli Usa 44 argenti e 42 bronzi; per il grande Paese asiatico 27 argenti e 24 bronzi. A completare il podio virtuale il Giappone con 12 ori, 13 argenti e 45 bronzi. L'Italia ha chiuso il medagliere al nono posto con 40 podi complessivi: eguagliato dunque il record di medaglie di Tokyo2020. Qui a Parigi però sono arrivati metalli più pesanti, facendo di questa francese la spedizione più vincente di sempre. A Parigi l'Italia ha vinto 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi; mentre a Tokyo erano arrivati 10 primi posti, altrettante seconde piazze e 20 bronzi.