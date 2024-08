Atp Cincinnati, Sinner ok all'esordio con Michelsen. Berrettini lotta, ma cede al danese Rune in tre set

Jannik Sinner debutta con una vittoria nel "Cincinnati Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, in scena al Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio (combined con un Wta 1000). Bye al primo turno in qualità di testa di serie numero 1, il tennista altoatesino, leader della classifica mondiale, ha sconfitto al secondo round lo statunitense Alex Michelsen (57 Atp) per 6-4 7-5, qualificandosi così per gli ottavi di finale, dove affronterà il vincente del match tra l'argentino Sebastian Baez e l’australiano Jordan Thompson.

Berrettini cede a Rune

Matteo Berrettini si ferma al primo turno. Il tennista romano, n.41 del ranking mondiale e in tabellone con una wild card, si è arreso all’esordio al danese Holger Rune, n.17 Atp e testa di serie numero 15, che si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6 6-1 6-4. Al secondo turno Rune se la vedrà con il qualificato portoghese Nuno Borges, vincente sul francese Adrian Mannarino per 6-4 3-6 6-1.