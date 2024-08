Positività Sinner, Kyrgios è un fiume in piena: “Dipeso da una crema? Sì, come no...”

«Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita... dovresti stare via per due anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi... Sì, certo». Lo ha scritto sul suo profilo X il tennista australiano Nicholas Kyrgios commentando la notizia della positività al doping (marzo 2024) e la successiva assoluzione del tennista italiano numero 1 al mondo, Jannik Sinner, da parte di un tribunale indipendente dopo aver ricevuto la documentazione dalla International tennis integrity Agency (Itia) perchè ritenuto non colpevole.