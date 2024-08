Sinner risultato positivo a uno steroide, ma per l'agenzia antidoping è innocente

Jannik Sinner è risultato positivo al doping lo scorso aprile, ma un’indagine indipendente dell’Itia, l’agenzia antidoping del tennis mondiale, lo ha scagionato, per una «assunzione inconsapevole», dovuta a una sostanza usata dal suo fisioterapista. Lo comunica l’ufficio stampa del tennista azzurro. La sostanza riscontrata nel n.1 del tennis mondiale era un metabolita del Clostebol, uno steroide. Sinner non incorre in alcuna sanzione, e potrà proseguire la sua stagione. "Ad aprile - si legge nel comunicato stampa dello staff - Jannik Sinner è stato informato di essere risultato positivo a una traccia di un metabolita della sostanza Clostebol (meno di un miliardesimo di grammo). A seguito di un’indagine approfondita ed estesa, l’ITIA e Jannik hanno scoperto che la contaminazione accidentale da Clostebol è avvenuta a causa del trattamento ricevuto dal suo fisioterapista. Il suo preparatore atletico ha acquistato un prodotto, facilmente reperibile senza prescrizione in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Jannik per curare un taglio sul dito del fisioterapista. Jannik non ne sapeva nulla, e il suo fisioterapista non sapeva che stava usando un prodotto contenente Clostebol.

Il fisioterapista ha trattato Jannik senza guanti e, insieme alle varie lesioni cutanee presenti sul corpo di Jannik, ha causato la contaminazione accidentale. Jannik ha collaborato pienamente con l'indagine dell'ITIA fin dall'inizio. L'ITIA sta combattendo la cattiva condotta nello sport e il doping in particolare. Le sue regole e i suoi processi sono eccezionalmente rigorosi e, dopo un’indagine forense e un’udienza indipendente, il Tribunale Indipendente ha deciso che Jannik è innocente. Non ha colpa. Tuttavia, data la natura di responsabilità oggettiva delle regole antidoping, accetta di perdere i punti del torneo di Indian Wells, dove è stato effettuato il test. Jannik Sinner riconosce l'importanza delle rigorose regole antidoping dell'ITIA per la protezione dello sport che ama. "Adesso mi lascerò alle spalle questo periodo difficile e profondamente sfortunato. Continuerò a fare tutto ciò che posso per assicurarmi di rispettare sempre il programma antidoping dell'ITIA e ho un team intorno a me che è meticoloso nel proprio rispetto delle regole."