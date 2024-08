Italia del tennis, sei il top! Se Sonego batte Goffin, sette azzurri tra i primi 50 e dieci tra i 100

Lorenzo Sonego conquista le semifinali del torneo Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina.

Il 29enne torinese n.58 al mondo e 10 del tabellone ha battuto nei quarti 6-3 7-5 il 25enne russo Pavel Kotov (n.63) e sfiderà al prossimo turno il 33enne belga David Goffin (n.90), che nei sedicesimi aveva eliminato Luciano Darderi.

Gran cammino anche per Mattia Bellucci (entrerà tra i primi 100 nei prossimi giorni) che approda al tabellone principale dello Us Open, superando le qualificazioni del singolare maschile degli Us Open. Il tennista lombardo, 23enne, numero 102 del mondo e 12esima forza del tabellone cadetto, ha sconfitto, nella sfida decisiva, in due set il polacco Kamil Majchrzak, numero 169 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3. Bellucci diventa, così, il decimo italiano nel main draw di singolare maschile allo US Open.

Grazie a questi due exploit, l'Italia maschile ha 10 tennisti tra i primi cento. E se Sonego (numero 53) batterà Goffin in finale, ben 6 di loro saranno tra i primi 50. Un qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa.