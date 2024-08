Tennis, Us Open: sarà sfida Alcaraz-Djokovic-Sinner

La stagione del tennis si avvia verso la parte finale del 2024 con il quarto Slam dell’anno, gli Us Open al via lunedì. Carlos Alcaraz punta a centrare il terzo Slam stagionale, un obiettivo che è nelle sue corde secondo gli esperti Sisal che lo vedono vincente a 3,00. Alle sue spalle di Alcaraz si piazza il quattro volte vincitore degli Us Open, e campione in carica, Novak Djokovic, dato vincente a 3,25. Il podio dei favoriti è completato dal numero 1 Atp, Jannik Sinner, il cui successo si gioca a 4,00. Il resto degli aspiranti al trono del torneo di New York parte lontanissimo dai Big Three a cominciare da Alex Zverev, offerto a 16, al pari di Daniil Medvedev, finalista lo scorso anno.