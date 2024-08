Giacomo Naldi, ex fisioterapista di Sinner: "Fa male non far più parte del team. Gogna mediatica devastante"

Giacomo Naldi, ormai ex fisioterapista di Jannik Sinner, affida a Instagram il suo saluto al team dopo la fine della collaborazione con il numero 1 del mondo. Sinner ha interrotto il rapporto con lui e con il preparatore Umberto Ferrara dopo l’assoluzione per la positività al Clostebol verificata a Indian Wells per contaminazione a causa di un trattamento effettuato da Naldi dopo aver usato il Trofodermin, un farmaco in Italia venduto senza ricetta che contiene Clostebol e si usa per curare escoriazioni e piccole ferite. "E' proprio vero che esistono due binari della giustizia: quella vera sancita dai Tribunali e quella (purtroppo più efficace) sancita dai media. Quest’ultima troppo spesso superficiale e raramente basata sui fatti concreti, che in questo caso, peraltro, sono pubblici. Da spettatore mi sono sempre chiesto quale fosse l’obiettivo di spettacolarizzare le vicende giudiziarie, se non quello di giudicare, creare o distruggere le persone e la loro reputazione. Oggi che ne sono protagonista, ne ho la conferma!» ha scritto Naldi in un messaggio su Instagram.