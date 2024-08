Tennis, Us Open: Sara Errani passa il turno, sconfitta spagnola Cristina Bucsa

Sara Errani vince il primo match agli Us Open contro la tennista spagnola Cristina Bucsa per due set a 1. Dopo aver perso il primo set con 6-3 l’azzurra si è aggiudicata i successivi due set per 0-6. 4-6. «Sono distrutta, fisicamente è stata durissima. Faccio fatica nel singolo. Sono comunque contenta, sono partita nel primo set con tanti errori e nel secondo mi sono sciolta. Nel terzo è stata dura. Ma sono felice. Dopo le olimpiadi non è stato facile, ho avuto un calo pazzesco, servono sempre nuove energie e nuovi stimoli per essere sempre sul pezzo», ha detto Sara Errani a caldo dopo la vittoria.