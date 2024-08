Us Open, dopo i caso doping oggi è il giorno di Sinner: "Mi sento più leggero". Ok Berrettini e Musetti

Ovviamente cinque mesi così drammatici, e con un segreto così pesante non si archiviano in fretta: «Spero di riuscire a voltare pagina, ci vorrà ancora un pò di tempo, e spero di tornare a essere felice. Ogni torneo che ho giocato avevo ed ho ancora, anche per questo Us Open, delle basse aspettative - ha chiarito - fisicamente, per quello che è successo, per i malanni e per altro, non sono dove vorrei e ancora non mi sento me stesso».

Fa sperare il fatto che anche a Cincinnati, il torneo vinto alla vigilia dell’affaire Clostebol, Sinner avesse detto di non essere al massimo, anche se per spazzare via definitivamente tutte le nubi bisognerà aspettare la mezzanotte del 6 settembre quando scadranno i termini previsti per l’eventuale ricorso di Wada (l'agenzia internazionale antidoping) e di quella italiana, la Nado Italia, all’assoluzione dell’azzurro. Dopo i fiumi di parole (del coach Cahill, del licenziato Naldi, di un lungo elenco di colleghi più o meno dalla sua parte (Berrettini totalmente schierato, decisamente più freddini Alcaraz e Djokovic, molto critici Griekspoor, Kyrgios e Shapovalov) stasera parla il campo.