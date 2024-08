Us Open, Paolini soffre ma va al secondo turno. Ok Cobolli e Bellucci. Maratona Evans-Khachanov, 5 ore e 35 minuti: il match più lungo di sempre a NY

Flavio Cobolli accede per la prima volta in carriera al secondo turno dello US Open dopo aver battuto l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-1,4-6,6-4,6-4. Il tennista fiorentino, numero 31 del ranking Atp, si è imposto in mezz'ora in un primo set a senso unico, ha subito il ritorno dell’avversario nella seconda frazione di gioco, poi ha ritrovato continuità al servizio e negli scambi portando a casa il terzo e quarto set. Al secondo turno Cobolli se la vedrà con il vincente tra Zizou Bergs e Pavel Kotov.

Bene anche Mattia Bellucci: il 23enne ha battuto in tre set Stanislav Wawrinka (vincitore degli Us Open 2016) con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3.

Spettacolo Evans Khachanov: il match più lungo di sempre a Flushing Meadows

Il tennista britannico Daniel Evans (numero 184 del ranking Atp) ha sconfitto il russo Karen Khachanov (numero 22) nel primo turno dello US Open dopo un match durato ben 5 ore e 35 minuti: si tratta della partita più lunga mai giocata nel torneo newyorchese del grande Slam. Il record precedente era stato stabilito da Stefan Edberg e Michael Chang, che in semifinale nel 1992 erano rimasti in campo 5 ore e 26 minuti.

Evans ha recuperato dallo svantaggio 0-4 nel set decisivo concludendo con il punteggio di 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6, 6-4. Khachanov è andato in vantaggio per 4-0 nel quinto set e ha guadagnato quattro break point al servizio di Evans, ma non è riuscito a portarsi ad un solo game dalla vittoria. Il pubblico del campo 6 ha esortato Evans a rientrare in partita e ha accolto con un boato il punto finale. Ora Evans se la vedrà al secondo turno con il tennista argentino Mariano Navone