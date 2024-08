Alle Paralampiadi di Parigi la carica dei 141 azzurri in gara. C'è anche la calabrese Raffaela Battaglia

Come accaduto per le XXXIII Olimpiadi di Parigi, anche per le XVII Paralimpiadi l’Italia Team sarà presente con una delegazione da record. Sono 141 gli azzurri (71 atleti e 70 atlete) che da oggi - ieri la cerimonia d’apertura - competeranno in 17 discipline (atletica leggera, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon). I portabandiera sono Ambra Sabatini (atletica leggera) e Luca Mazzone (para ciclismo). Ben 52 gli atleti al debutto, circa il 37% della squadra italiana. L’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi (atletica), classe 2005. L’obiettivo è eguagliare, se non migliorare, le 69 medaglie conquistate tre anni fa alle Paralimpiadi di Tokyo, quando l’Italia aveva occupato il nono posto del medagliere.

Ecco chi sono i 141 azzurri in gara a Parigi:

Atletica leggera: Riccardo Bagaini, Fabio Bottazzini, Martina Caironi, Marco Cicchetti, Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Giuliana Chiara Filippi, Alessandro Galbiati (guida), Rigivan Ganeshamoorthy, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Maxcel Amo Manu, Valentina Petrillo, Ambra Sabatini, Oney Tapia.