Golden Gala, Tebogo re dei 100 metri: male Jacobs (ultimo). Fabbri secondo nel peso, Tamberi terzo nel salto in alto. Battocletti 11esima nei 1500

Non arriva il grande risultato per Nadia Battocletti nei 1.500 del Golden Gala, che ci fanno assistere comunque a un grandissimo miglioramento dell’azzurra in una distanza che potrebbe presto entrare nel suo programma ai massimi livelli mondiali. La medaglia d’argento delle Olimpiadi di Parigi 2024 (ma nei 10000) chiude in 11esima posizione ma il crono, 3'59"19, è migliore di quattro secondi rispetto al suo precedente personale. Battocletti scende per la prima volta sotto i quattro minuti, ma non è la miglior italiana: Sintayehu Vissa chiude sesta con 3'58"12, sfiorando di 1/100 il suo record italiano. Vittoria per la keniana Faith Kipyegon in 3'52"89, mentre Ludovica Cavalli chiude 14esima (4'02"60). (ITALPRESS).