Paralimpiadi di Parigi, oro di Stefano Raimondi nei 100 rana Sb9. Storico bronzo per il palermitano Antonino Bossolo nel taekwondo

Rabbia per il quarto posto di ieri per un solo centesimo? No, mi ha dato più consapevolezza, oggi sapevo di avere tutti i mezzi per vincere o comunque giocarmela», ha concluso. In una sorta di ideale staffetta tra i due azzurri, si è fermato oggi al quarto posto, invece, Francesco Bocciardo nella finale dei 100 stile libero S5 ai Giochi Paralimpici. Dopo l’oro nei 200 conquistato ieri, il nuotatore genovese ha sfiorato il podio (1:10.53) nella gara dove era campione olimpico in carica. "Mentirei se dicessi che non mi dispiace. Sapevo che sarebbe stato veramente difficile, però dall’altro lato dico anche che sono contento, perché comunque ho nuotato il mio migliore di stagione e a 30 anni non è semplice», ha commentato». Fuori dalla piscina, è stato invece amaro il pomeriggio all’Esplanade des Invalides, dove Matteo Bonacina è uscito di scena nel Compound Open di tiro con l’arco, battuto dall’iraniano Hadi Nori nel duello per l’accesso agli ottavi: 139-141 il risultato finale in favore dell’iraniano. Non l'epilogo sperato, quindi, per il campione del mondo in carica (oro a Pilsen, in Repubblica Ceca, nel 2023). Tuttavia, le Paralimpiadi di Parigi non finiscono con il percorso individuale. Bonacina tornerà di nuovo in scena nel mixed team, insieme a Eleonora Sarti. (ANSA).