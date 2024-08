Ciclismo, muore la giovane promessa Simone Roganti: colpito da malore nella sua casa di Spoltore

Simone Roganti, giovane ciclista della MG Kvis - Colors for Peace, è deceduto improvvisamente a 21 anni. La sera del 22 agosto, intorno alle 22:30, ha subito un arresto cardiaco nella sua abitazione a Spoltore, in provincia di Pescara. Nonostante l'intervento immediato dei genitori e dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo.

Roganti, che aveva compiuto 21 anni il 25 agosto, era un promettente ciclista con un futuro brillante davanti a sé. Prima di unirsi alla sua squadra attuale, aveva gareggiato per due stagioni con la UM Tools D'Amico. Nel 2023 aveva ottenuto risultati notevoli, tra cui un secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e un settimo posto al campionato italiano Under 23. Nel 2024 aveva partecipato al Giro della Valle d'Aosta con la maglia azzurra, classificandosi decimo.

Il ciclismo era una tradizione di famiglia per Simone: anche il padre Fabiano e gli zii Fabrizio e Federico (quest'ultimo impegnato al Giro d'Italia come motociclista per le informazioni radio della RCS) avevano un passato nel mondo delle due ruote.