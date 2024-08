Colpo di scena agli Us Open: Djokovic eliminato a sorpresa da Popyrin. Fuori anche Musetti

Colpo di scena agli Us Open: dopo l’eliminazione prematura di Alcaraz anche Novak Djokovic esce dal torneo. Il serbo è stato battuto al terzo turno dall’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. La sconfitta del 37enne Djokovic, quattro volte campione a New York, gli impedisce ancora una volta di raggiungere l’agognato record dei 25 Slam vinti, in una stagione che si chiude con nessun grande torneo in carniere e la splendida consolazione però dell’oro olimpico.

Stessa sorte toccata a Lorenzo Musetti, che ha perso in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima. Nakashima ha condotto una partita impeccabile con un risultato di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6, lasciando l'azzurro fuori dagli ottavi di finale.