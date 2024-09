Stefano Raimondi inarrestabile: trionfo nei 100 stile ai giochi paralimpici dopo la vittoria nei 100 rana

Dopo l’ oro nei 100 rana, Stefano Raimondi centra la doppietta e vince i 100 stile libero S10 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 . Il 26enne azzurro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha chiuso in 51.40 portando a casa la sedicesima medaglia azzurra a Parigi, la prima di giornata. Quinto Simone Barlaam . A completare il podio dei 100 stile libero S10, alla Paris La Defense Arena , alle spalle dell’azzurro Raimondi, i due australiani Rowan Crothers , argento in 51.55, e Thomas Gallagher , bronzo in 51.86.

"Adesso vorrei continuare con questo standard, ma le energie cominciano a scarseggiare prima del solito. - ha aggiunto l’azzurro in zona mista - Adesso ho due giorni per recuperare e poi alla fine della settimana mi giocherò le altre medaglie con atleti più freschi, che non hanno gareggiato fino ad oggi e quindi non so cosa aspettarmi. Ma sono pronto a lottare perchè con questo tifo è incredibile, arrivare a podio o solo in finale per poter godere di questo pubblico ogni volta che si entra in vasca è incredibile".