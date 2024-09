Us Open, la corsa di Arnaldi e Cobolli finisce al terzo turno. Speranze azzurre affidate a Sinner e Paolini

Flavio Cobolli non riesce a superare Daniil Medvedev e si ferma al terzo turno degli Us Open di tennis, in corso a New York. Sul cemento di Flushing Meadows il 22enne fiorentino numero 31 al mondo ha ceduto per 6-3 6-4 6-3 al 28enne russo, quinto della classifica Atp. Unico italiano ancora nel tabellone maschile dello slam è Jannik Sinner, che domani sfiderà negli ottavi l’americano Tommy Paul. Tra le donne l’ultima azzurra è invece Jasmine Paolini, che nel quarto turno del torneo newyorkese affronterà la ceca Karolina Muchova.

Ko anche Arnaldi

Matteo Arnaldi saluta al terzo turno gli Us Open di tennis. Sul cemento newyorkese di Flushing Meadows il 23enne sanremese numero 30 al mondo è stato battuto 7-5 6-2 7-6(7/5) dal 30enne australiano Jordan Thompson, 32mo della classifica Atp.