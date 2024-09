Sinner chirurgico, batte Paul in tre set (7-6/7-6/6-1) e “punta” Medvedev

Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Us Open. Non inganni il punteggio. Perché dietro al 3-0 rifilato dal numero uno al mondo a uno degli idoli di casa, Tommy Paul, c'è molto di più. L'azzurro inizia malissimo, come già gli era capitato in altre gare dello slam (4-1 per Paul) ma poi rimonta e vince al tie break al primo. Finisce 7-6 anche il secondo set. Nel terzo, lo statunitense stacca la spina, scoraggiato, e Jannik gioca il suo miglior tennis del torneo portando a casa l'ultimo parziale per 6-1. All'orizzonte c'è Daniil Medvedev, reduce dal successo sul velluto con il portoghese Borges (6-0/6-1/6-3).

Le parole del campione

«Con Medvedev sarà un match molto duro, sia dal punto di vista fisico sia mentale, sarà una bella sfida». Lo ha detto Jannik Sinner, commentando la vittoria sull'americano Tommy Paul che gli ha garantito i quarti mercoledì contro Medvedev. «La chiave della vittoria - ha aggiunto parlando della sfida con Paul - è stato mantenere la concentrazione dopo un inizio difficile».