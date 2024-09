Paralimpiadi, Bebe Vio trascina le fiorettiste sul terzo gradino del podio, salto in lungo... d'argento per Caironi

Doppia conferma per Bebe Vio, che dopo il bronzo individuale, conquista anche quello a squadre nel fioretto ai Giochi Paralimpici di Parigi, restando sul podio in entrambe le gare, come accaduto a Tokyo e a Rio. La campionessa azzurra porta, così, a quota 6 il suo personale medagliere paralimpico, e anche se le medaglie conquistate non sono del metallo più prezioso, saluta Parigi consapevole di aver dato il massimo.

E’ stata lei, questo pomeriggio, sulle pedane del Grand Palais, a trascinare le compagne di squadra Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino verso il trionfo nella finale per il bronzo. L’Italia del fioretto ha sconfitto Hong Kong in una finalina molto intensa, terminata 45-33. Dopo aver battuto agilmente gli Stati Uniti ai quarti, le azzurre erano state sconfitte con onore da una super Cina, con la stessa Bebe Vio vicinissima alla rimonta nell’assalto finale, terminato 11-5 contro la cinese Gu.

«Bellissimo, bellissimissimo, tutto bello, bello, bello. Siamo molto felici, siamo molto felici di questa squadra e siamo molto felici di tutto lo staff che ci ha effettivamente creato», ha detto Bebe Vio a fine gara.

Questo staff, ha spiegato l’azzurra, «è stato lo staff che ha voluto fortemente questa squadra nel 2014 ed è la squadra che sta andando avanti dal 2014 grazie proprio a loro. Quindi ci hanno creato, ci hanno unito e quasi stiamo diventando vecchie insieme: sono passati dieci anni e siamo ancora qua». Sugli spalti, anche oggi ad applaudirla c'erano tutta la sua famiglia e il suo grande amico Lorenzo Jovanotti, assieme alla folla del Grand Palais che, mettendo da parte le bandiere, ha più volte intonato il coro «Bebe, Bebe!», per incoraggiare la campionessa azzurra ed esultato ad ogni suo assalto vincente.