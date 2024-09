Paralimpiadi, che bella Italia! Oro record nel nuoto con Fantin e con Trevisani-Mijno nel tiro cont l'arco. Testa bronzo nel ciclismo

Antonio Fantin ha vinto l’oro nei 100 sl S6 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il 23enne friulano ha chiuso la gara in 1.03.12, nuovo record del mondo. Argento per il brasiliano Glock (1.05.27), bronzo al francese Chardard (1.05.28): era la 12^ medaglia d'oro per gli azzurri, mai meglio di questa edizione delle paralimpiadi parigine, primato battuto poco dopo grazie all'exploit del duo Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno nel ricurvo mixed Team, primi davanti alla Turchia, battuta per 6-2. Mirko Testa, invece, ha vinto il bronzo nella gara su strada maschile H3 di ciclismo. Oro al francese Bosredon, argento al connazionale Quaile.