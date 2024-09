Us Open, Errani-Vavassori nella storia! Vincono il doppio misto. E domani tocca a Sinner...

Sara Errani e Andrea Vavassori scrivono la storia del tennis italiano. Nella finale del doppio misto degli Us Open giocata sull'Arthur Ashe, hanno sconfitto la coppia americana Taylor Townsend e Donald Young diventando la prima coppia italiana di sempre a conquistare uno Slam in questa categoria del tennis. 7-6 7-5 il punteggio a favore degli azzurri.

Domani Sinner contro Draper

La semifinale della parta alta del tabellone di singolare maschile degli Us Open, fra l’azzurro Jannik Sinner e il britannico Jack Draper, è in programma domani sera, alle 21 italiane, sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium di New York. Fra l’altoatesino e il tennista di Sutton un solo precedente, datato 2021, vinto con due tie-break sull'erba del Queen's dall’inglese. In scena in serale, e quindi nella notte italiana, invece, l’altra semifinale maschile, ovvero il derby statunitense fra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, in programma sempre sull'Arthur Ashe Stadium non prima dell’una di notte in Italia. Qui il conto dei precedenti vede in netto vantaggio, per 6-1, Fritz.