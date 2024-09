Vuitton Cup: Luna Rossa si impone su Orient Express ed è in semifinale

Ancora una vittoria di lunghezza per il team della barca italiana Luna Rossa, che alle regate odierne dei Round Rabin della Vuitton Cup, eliminatorie per l'Americàs Cup, si è imposta ai francesi di Orient Express, con un distacco di 1' e 02». Si mantiene così in testa alla classifica generale con un en plein di 5 punti e si qualifica matematicamente per le semifinali.

Dopo una bella partenza, Luna Rossa ha progressivamente allungato il vantaggio sul team dell’Orient Espress, che tuttavia ha inseguito e combattuto, fino a cedere del tutto nel quinto lato del campo di gara, l’ultima parte della competizione.