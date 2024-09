Lo sconfitto Fritz: «Jannik troppo bravo». Malagò: «Si scrive Sinner, si legge storia»

"Sono state due settimane davvero belle, congratulazioni a Jannik e al suo team, ha giocato una grande finale, è stato troppo bravo". Così Taylor Fritz durante la cerimonia di premiazione degli Us Open dopo essere stato sconfitto in finale da Jannik Sinner. "Grazie a tutto il mio team, alla mia famiglia e alla mia ragazza, è stata un bellissimo percorso. So che è da molto che aspettiamo un campione Slam - ha concluso il tennista statunitense - mi spiace non esserci riuscito questa volta ma continuerò a lavorare affinché possa riprovarci".

"Si scrive Sinner, si legge storia. Non esistono più aggettivi adeguati per esaltare la grandezza del numero uno del tennis al mondo, che diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca l’US Open, il secondo Slam di stagione. Un’altra pagina indimenticabile di un percorso che sfuma nella gloria. Tutti in piedi per Jannik Sinner". Lo ha scritto su X il presidente del Coni Giovanni Malagò.