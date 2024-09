Coppa Davis, Bologna verso il sold out: l'Italia di Volandri al via col Brasile

Sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Jannik Sinner - numero uno al mondo, il solo italiano ad avere vinto due Slam nella stessa stagione, Australian Open e Us Open - non ci sarà così come Lorenzo Musetti, storico bronzo alle Olimpiadi di Parigi, ma Bologna farà sentire alla nazionale di tennis, detentrice della prestigiosa "Insalatiera", tutto il suo calore: nel catino felsineo si va verso il tutto esaurito per gli azzurri impegnati nella fase a gironi della Coppa Davis contro Brasile, Belgio e Olanda.

Sono andati a ruba - garantisce la Federazione italiana tennis e padel - i biglietti per le gare in programma domani contro la squadra 'cariocà, venerdì contro il Belgio e domenica contro gli 'Oranjè, quando sugli spalti dell’impianto emiliano è data per certa la presenza di Sinner: di rientro in Italia, dopo il trionfo a Flushing Meadows, il campione altoatesino sarà in tribuna per sostenere i suoi compagni di squadra decisi a strappare il 'pass' per le finali della Davis che si terranno a Malaga. Spinti da un palazzo ribollente di passione: i ticket venduti per i sei giorni di gioco sono oltre 13.000 in crescita del 5% rispetto al 2023. In particolare la richiesta riguarda le partite che coinvolgeranno l’Italia, mentre c'è ancora disponibilità per gli altri incontri. Ogni match prevede la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. In Davis, ha spiegato ieri il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, dopo la storica vittoria del 2023 l’idea è quella di "aprire un ciclo fatto di una squadra composta da tanti giocatori, a prescindere da quelli che poi realmente saranno presenti».