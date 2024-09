Jannik Sinner, dal trionfo agli Us Open all' Alto Adige: riposo e visita alla zia

Dal trionfo agli US Open a New York fino al silenzio delle montagne dell’Alto Adige, precisamente della sua Sesto Pusteria ai piedi dei Baranci. Jannik Sinner, come ha postato sui social con tanto di visita ai ragazzi di una società sportiva di Brunico, ha fatto ritorno a casa prima della lunga trasferta che lo vedrà impegnato in due tornei in Cina. Jannik, dopo essere atterrato dagli Usa all’aeroporto di Milano Malpensa, si è recato in Val Pusteria per alcuni giorni di riposo ma anche di riservatezza per far visita alla zia, sorella della mamma Siglinde.

Il 23enne azzurro numero uno del mondo aveva dedicato il successo agli US Open proprio alla zia «perchè», aveva spiegato, «non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita». Sinner ha un’agenda molto fitta. Dal 26 settembre al 2 ottobre sarà a Pechino (China Open), dal 2 al 13 a Shanghai sempre in Cina, dal 21 al 27 a Vienna, dal 28 ottobre al 3 novembre a Parigi (Rolex Paris Masters), quindi dal 10 al 17 novembre a Torino per le Atp Finals. Dal 19 al 24 novembre si terranno le finali di Coppa Davis.