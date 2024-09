Formula 1: Piastri vince il Gp di Baku, Leclerc è secondo. Scontro Sainz-Perez nel finale

Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaigian davanti a Charles Leclerc. Sul circuito cittadino di Baku, il 23enne pilota australiano della McLaren ha conquistato il secondo successo in carriera al termine di un appassionante duello con la rossa del monegasco che a tre giri dalla fine ha dovuto rallentare per problemi di gomme. Terzo l’inglese della Mercedes George Russell.

Sul circuito cittadino di Baku, nel penultimo giro c'è stato anche un brutto incidente tra la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez. La gomma anteriore destra del messicano si è incastrata sulla posteriore sinistra dello spagnolo, mandando entrambe le monoposto contro le barriere. Di lì la Virtual Safety Car che ha congelato le posizioni fino all’arrivo.

Le parole di Leclerc

"Montate le gomme hard non siamo stati veloci quanto con le medie, ma comunque la McLaren è stata più veloce di noi, facendo un lavoro eccezionale". Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo secondo posto conquistato nella gara del Gran Premio dell’Azerbaijan, sul circuito di Baku. "Sulle gomme medie siamo stati veloci per tutto il weekend e anche durante la gara - esordisce il monegasco -. Nelle prove libere invece non ho avuto molto la possibilità di provare le gomme hard, per cui appena le abbiamo montate mi sono reso conto che non avrei potuto prendere Piastri. La McLaren ha fatto un lavoro eccezionale, sono stati più veloci di noi. Mi dispiace anche per l’incidente di Sainz, spero che tutti stiano bene. Non una grande giornata per noi, quando Piastri mi ha superato pensavo che fosse solo una questione di tempo e pazienza prima di riprenderlo, invece abbiamo perso la gara quando non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza alla fine del rettilineo", ha concluso Leclerc.