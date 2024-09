Semifinali Luis Vuitton Cup: Luna Rossa vola: 4-0 ad American Magic. Manca solo una vittoria per la finale

Luna Rossa domina nel secondo giorno di regate delle semifinali della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione italiana vince anche la quarta sfida su American Magic e si porta così sul 4-0: un arrivo in volata con solo due secondi di vantaggio sugli statunitensi. In precedenza Luna Rossa aveva timbrato il terzo successo. Agli italiani manca un solo successo per accedere alla finale, al meglio delle nove regate. Per il titolo Luna Rossa sfiderebbe la vincente dell’altra semifinale tra Ineos e Alinghi, che vede al momento i britannici condurre per 3-0.