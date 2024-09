F1, gran premio di Singapore: Lando Norris in pole position. Nono e decimo posto per le Ferrari

Lando Norris ha ottenuto la pole del GP di Singapore di F1. Dietro la McLaren, la Red Bull di Max Verstappen con il secondo tempo. Seguono le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Nona e decima partiranno le Ferrari di Leclerc e Sainz che è incappato in un incidente pochi minuti dopo l’avvio della Q3 che l’ha escluso dalla lotta per la pole. A Leclerc è stato tolto il tempo che lo poneva provvisoriamente quarto per un track limit in curva 2 ed il monegasco si è così ritrovato nono, senza il tempo per tentare un ultimo giro veloce. Eliminato in Q2 Sergio Perez che scatterà solo 13/o. Per Norris è la sesta pole in carriera (la quinta quest’anno, la prima a Singapore).